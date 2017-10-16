Bornova-Buca arasında tünelli çözüm. Büyükşehir çalışmalara başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Homeros Bulvarı'nı Otogar'a bağlayacak olan tünel için çalışmalara başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Homeros Bulvarı'nı Buca'ya uzatacak olan 'derin tünel' için çalışmalara başlıyor. Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak tünele 183 milyon TL harcanacak. Tünelin uzunluğu 2.5 kilometre olurken, kentin en uzun karayolu tüneli olma özelliğini taşıyacak. Vatandaşlar, yoğun trafiğe girmeden otogara ulaşabilecek.



Kent içi trafiği rahatlatmak için yeni projeler geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in en uzun karayolu tüneli için ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllarda hizmete alarak kente kazandırdığı Homeros Bulvarı’nın (Uçan Yol) devamı niteliğinde olan ve İzmir Otogarı’na kadar uzanarak kesintisiz ulaşımı sağlayacak, derin çift tüp tünel-viyadük-alt/üst geçit ve yol yapımını kapsayan projenin yapım çalışmaları başladı. Daha önce Homeros Bulvarı kısmı için 75 milyon 500 bin liralık kamulaştırma yapan Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar Buca Tüneli için 26 milyon lira, viyadükler için ise 10 milyon TL’lik kamulaştırma gerçekleştirdi. Toplam 7 kilometrelik projede bir yandan tünel diğer yandan da viyadük inşaatlarında fore kazık çalışmaları devam ederken, önümüzdeki günlerde ise resmi temel atma töreninin düzenleneceği bildirildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiği için kritik önem taşıyan bu büyük yatırım kapsamında, Buca Homeros Bulvarı'ndan Bornova’daki otogara kadar kesintisiz ulaşım için; 2.5 kilometrelik çift tüp derin tünel, 280 ve 920 metre uzunluğunda iki viyadük, Kemalpaşa Caddesi ve Kamil Tunca Bulvarı kesişiminde ise 2 adet taşıt alt geçidi ile çevre yolu otogar bağlantısı için 1 adet taşıt üst geçidi yapacak. Böylece Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi ile İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar, şehrin yoğun trafiğine girmeden otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.





Nerelerden geçecek?



35 metre genişliğinde ve (3 gidiş- 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmet verecek yeni yıl ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden otogara bağlantı sağlanacak.



7 kilometrelik güzergah üzerinde yapılacak tünel ile 2 viyadük-2 adet alt geçit-1 adet üst geçit ve yol düzenlemelerinin maliyeti 183 milyon TL’yi aşacak.





En uzun tünel



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında açmaya başladığı 2.5 kilometrelik derin çift tüp tünel, aynı zamanda “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli” olma özelliği taşıyor. İzmirlilerin halen kullanmakta olduğu Bayraklı 1 Tüneli 320 metre, Konak Tüneli 1674 metre, Bayraklı 2 Tüneli ise 1865 metre uzunluğunda.