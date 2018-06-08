Bornova çevre projeleri ile örnek oluyor

Tüm dünyada 5-12 Haziran tarihleri Çevre Haftası olarak değerlendirilirken Bornova Belediyesi bu konuda da örnek çalışma ve projeler yürütüyor.

Dünyanın enerji politikalarının belirlenmesinde önemli bir işbirliği platformu olan Energy Cities üyesi de olan Bornova Belediyesi Fotovoltaik(Güneş Enerjis) Güç Sistemi kurarken atıklar ve iklim değişikliği ile ilgili de proje ve kampanyalar üretiyor. Ayrıca çevreyi yeşillendirme çalışmaları ile ilçeye yeni parklar kazandırılırken kişi başına düşen yeşil alan miktarı Dünya ortalaması üzerine çıkarılarak 9.34 metrekareye ulaştırıldı.

Çevre konusunda yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle farkındalık sağlayan Bornova Belediyesi, çalışmalarını yaygınlaştırmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Tüm dünyada 5-12 Haziran tarihleri Çevre Haftası olarak değerlendirilirken Bornova Belediyesi örnek proje ve çalışmaları ile öne çıkıyor.

Güneş enerjisi kullanılıyor

Enerji politikalarının belirlenmesinde önemli bir işbirliği platformu olan Energy Cities üyesi de olan ve 2016 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen toplantıya ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi Fotovoltaik Güç Sistemi ile de güneşten elektrik üretiyor. Erzene Mahallesi'nde 2 bin 500 güneş panelinin yerleştirildiği 7 dönümlük arazide 2014 yılından bu yana çalışan Fotovoltaik Güç Sistemi, dağıtım şebekesine verilen elektriğin bedeliyle yatırım maliyetini karşıladıktan sonra kar etmeye de başladı.

Bornova Belediyesi, URBANREC Projesi kapsamında büyük hacimli evsel atıkları ekonomik değeri olan geri dönüşüm ürünlerine dönüştüren sistemi hayata geçirdi. Avrupa'dan hibe kredi alınarak hayata geçirilen bu projede atıkların katma değeri yüksek ürünlere geri dönüşümünde yeni yöntemler geliştiriliyor. Proje kapsamında ilçede bulunan okulullarda çocuklara eğitim veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde ise Yeşil Düşünce Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü "Yereli Yeşillendir, İklimi Yeşillendir" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla yurttaşların, bireysel girişimcilerin, kooperatif girişimlerinin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliği, iklim değişikliğine uyum ve azaltım yöntemleri ve yenilenebilir enerji alanlarında kapasitelerini arttırmaları hedefleniyor.

Atıkmatik sistemi

Bornova Belediyesi'nin atıkları ayrı toplamayı özendiren uygulaması da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Atık türlerine özel olarak hazırlanan geri dönüşüm kutuları ilçenin 7 ayrı noktasına kuruldu. Kartlı sistemle çalışan atıkmatiklere pet ve cam şişe ile metal içecek kutuları atılıyor. Vatandaşlar dönüşüm kutusuna her attıkları ürün için puan topluyor.

Biriken puanlar atıkmatik ekranından takip edilirken, belirlenen puanlara ulaşanlara çeşitli hediyeler dağıtılıyor.

Bornova Belediyesi, Haziran ayının başında olan Dünya Çevre Haftası'nı birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı organizasyonla kutluyor. Daha temiz ve yeşil bir kent yaratmak amacıyla her yıl düzenlenen etkinliklerde Bitkisel Atık Yağ Toplama, Mutlu Atıklar Proje Yarışması ve En Güzel Bahçe-Balkon yarışmalarının kazananlarına ödüller verliyor. Minik öğrencilerin de katılarak renk kattığı etkinliklerde Büyük Park'ta kurulan stantlarda çevreci projeler ve ürünler sergilenerek vatandaşlar bilinçlendiriliyor.



Yeşil alan arttı

Bornova Belediyesi yaptığı park yatırımları ve oluşturduğu ağaçlandırma alanlarıyla Bornova'nın yeşil alanlarını artırıyor. 2014 yılından bu yana 33 yeni parkı hizmete açıp, 27 ağaçlandırma alanı oluşturan Bornova Belediyesi toplamda 155 bin 35 metrekare yeşil alanı, Bornova sınırlarındaki 4 milyon 93 bin 252 metrekarelik yeşil alana ekledi. Bu yatırımlarla 524 parkın bulunduğu Bornova'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9.34 metrekareye çıktı.

Ayrıca çevrenin korunması için ilçe genelinde kampanyalar düzenleniyor. Atık yağ ve Atık Piller de katı atıklar gibi ayrı toplanıyor. Bir litresi bir milyon litre doğal su kaynağını kirleten bitkisel atık yağların doğayı kirletmeden biodizel ve bioelektriğe dönüştürülebileceği konusunda özellikle okullarda çeşitli eğitimler verilirken, vatandaşları biliçlendirmek için de çeşitli etkinlikler düzenlnerek broşürler dağıtılıyor. İçerdiği kimyasallar nedeniyle çevre kirliliği oluşturan ve insan sağlığını tehdit eden atık piller için değişik kampanyalara da imza atan Bornova Belediyesi 2 yılda 13 tonun üzerinde atık pil topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Atık Pil Toplama Kampanyası'na 2 yıl üst üste damga vurarak ilçe belediyeleri arasında birinci oldu.