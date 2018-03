Bornova'da +1 farkındalık günü

21 Mart Dünya Down Sendromular Farkındalık Günü, Bornova Belediyesi'nin düzenlendiği kortej yürüyüşü ve hazırladığı özel programla kutlandı. Büyük Park içerisindeki +1 Down Kafe'den başlayan etkinlikler, Mustafa Kemal Caddesi boyunca gerçekleşen kortejin ardından Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti

21 Mart Dünya Down Sendromular Farkındalık Günü, Bornova Belediyesi'nin öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Down Sendromu Derneği ve AHBAP Platformu'nun desteğiyle kutlandı. Bornova Belediyesi'nin Down Sendromlu gençlerin çalışarak sosyal hayata katılmaları amacıyla Büyük Park'ta hizmete açtığı +1 Down Kafe'de toplanan katılımcılar, buradan başlayan kortej ile Bornova Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.



Kortej; İzmir Klasik Otomobilciler Derneği, İzmir Motosiklet Kulübü, Eşpedal Derneği Bisiklet Grubu, Bornova Çarşamba Akşamı Bisikletçileri, İzmir Vos Vos Birlik ve Dayanışma Derneği, Ege Üniversitesi Bisiklet Topluluğu ve Ege Otomobil Sporları Derneği'nin katılımıyla gerçekleşti. İBB Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü Bando Takımı'nın eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte renkli ve coşku dolu görüntüler ortaya çıktı.



Belediyeye teşekkür



Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı. Down Sendrolu Bilge Su'nun Annesi Sevim Türkmen'in yaşadıklarını ve duygularını dile getirdiği konuşmasının ardından söz alan İzmir Down Sendromlular Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu, Bornova Belediyesi'ne Down Sendromlu bireylere yönelik özel projeleri nedeniyle teşekkür etti. Gülnaz, 'Bornova Belediyesi'nin bu yaklaşamı diğer yörel yönetimlere de örnek olmalı' diye konuştu.

Down sendromlu arkadaşları adına söz alan Ayça Karagöz ise üniversiteyi bitirip, iş hayatına atıldığını anlattı.



Eğlenceli saatler



Konuşmalar sonra eğlenceli etkinliklere geçildi. Başka kentlerden katılımcıların da yerini aldığı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda, Yılmaz Demirtaş'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden dowm sendromlu bireyler, gönüllerince eğlendi. Down sendromlu gençlerin zeybek ve salsa gösterisi ile İnciraltı Ritm Dans Grubu'nun şovu büyük beğeni topladı. 21 Dünya Down Sendromular Farkındalık Günü etkinlikleri Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi'nde Down Sendromlu çocuklar ve ailelerine verilen resepsiyonla son buldu.