Bornova'da 200 çocuk için toplu sünnet şöleni

Bornova Belediyesi, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği Toplu Sünnet Şöleni için yaptığı hazırlıklar devam ediyor. Mahalle muhtarları aracılığı ile yapılan başvurularda bu sene 200 çocuk sünnet mutluluğunu yaşayacak

Bornova Belediyesi her yıl düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni için hazırlıklarına başladı. Bu güne kadar binlerce çocuk ve ailesine bu mutluluğu yaşatan Bornova Belediyesi bu yıl da düzenlenecek şölenle unutulmaz bir gün yaşatacak.

Bayram sonrası

Mahalle muhtarları aracılığı ile yapılan başvurularda bu sene 200 çocuk sünnet olacak. Şu ana kadar 100 çocuğun sünnet operasyonu gerçekleşirken Sünnet Şöleni ise Kurban Bayramı'ndan sonra ailelerin ve yakınların da katılımıyla yapılacak. Kendileri için düzenlenen şölende palyaço ve çeşitli animasyon gösterileriyle eğlenecek olan çocuklar hazırlanan süprizlerle de mutlu olacak. Ayrıca sünnet çocuklarının doktordan, kıyafet ve ayakkabıya kadar tüm masrafları Bornova Belediyesi'nce karşılanıyor.

'Bornova Bizim Evimiz' sloganını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İlçede yaşayan herkesin büyük bir aile olduğunu söyleyerek, 'Mutlulukları da sıkıntıları da paylaşıyoruz. Çocuklarımızın mutlu gününde onların yanında yer oluyor ve destek veriyoruz' dedi.