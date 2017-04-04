Bornova'da 22 dönüme meyve fidanları dikildi

Bornova Belediyesi'nin, 'Bornova'da yeşile hayat, doğaya değer veriyoruz' sloganıyla düzenlediği etkinlikte 22 dönüm araziye meyve fidanları dikildi. Üniversitelilerin ve çevrecilerin destek verdiği çalışmada Başkan Atila da fidan dikti

Bornova Belediyesi'nin, 'Bornova'da yeşile hayat, doğaya değer veriyoruz' sloganıyla düzenlediği etkinlikte 22 dönüm araziye meyve ağacı fidanları dikildi. Kayadibi Mahallesi'ndeki etkinlikte fidanları gönüllü Bornovalıların yanında üniversiteli öğrenciler ve belediye görevlileri birlikte dikti. Yeşile hayat verilen etkinlikte Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet edip birlikte fidan dikti. Kayadibi Mahallesi'ndeki arazide yaklaşık 200 elma, erik ve kayısı fidanı dikildi. Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dikime hazırlanan alandaki etkinliğe Bornovalıların yanısıra Ege Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinden öğrenciler de katıldı. Vatandaşlar, Bornova Belediyesi görevlileri ve öğrenciler küreklerle toprağı kazıp can suyu verdikleri fidanları diktiler.



100 bin metrekare yeni yeşil alan



Bornova'da 2017'de Kazımdirik, Yeşilova, Erzene, Yaka, Yunus Emre, Barbaros ve Atatürk mahallelerinde 9 yeni park yapılacak. Bu parkların yapımıyla Bornova toplamda 20 bin metrekare yeni yeşil alana kavuşacak. Ayrıca Mevlana, Egemenlik, Yunusemre ve Karacaoğlan mahallelerinde toplam 86 bin metrekare alan ağaçlandırılacak. 63 mevcut parkta tadilat ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla yeni yeşil alan miktarı 100 bin metrekareyi geçecek.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ile birlikte fidan dikim alanında vatandaşlar ve öğrencilerle sohbet etti. Başkan Atila, toprağı kazıp fidan dikerek, yeşili korumanın ve yeşil alanları çoğaltmanın önemine vurgu yaptı. Bornova'ya yeni yeşil alanlar kazandırmak için sürekli projeler ürettiklerini söyleyen Başkan Atila, 'Her fırsatı değerlendirerek ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bu yıl yaptığımız çalışmalarla en az 100 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız' dedi.









