Bornova'da 3 günlük Kiraz Festivali

Bornova Belediyesi'nin kiraz yetiştiriciliğini teşvik etmek, doğa ve köy turizmini canlandırmak amacı ile birincisini 2014 yılında Beşyol'da düzenlediği Geleneksel Kiraz Festivali, bu yıl ilk kez 3 gün boyunca tüm Bornova'da yaşanacak. 11 Mayıs Cuma günü Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak Şenlik kapsamında, Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Hüseyin Turan hayranları ile buluşacak

Bornova Belediyesi Geleneksel Kiraz Festivali, bu yıl ilk kez 3 gün olarak gerçekleşecek. Yine bir ilk olarak Bornova'nın merkezinde yaşanacak festival heyecanı, 11 Mayıs Cuma günü saat 15.00'da başlayacak. Hediyelik eşya ve kiraz stantlarının yer alacağı Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Hüseyin Turan hayranları ile buluşacak. 11 Mayıs Cumartesi günü de Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek festivalin son günü etkinlikleri ise Beşyol'da gerçekleştirilecek. Sadece Bornovalılar değil, binlerce İzmirli Ceyhun Şişmanoğlu ve Selda Kesgi konseri ile Bornova Band Orkestrası'nın sahnede olacağı Beşyol'a akın edecek. Halk oyunları gösterileriyle renklenecek Festival kapsamında, kiraz yetiştiriciliği teşvik yarışması da düzenlenecek.

Beşyol'a ücretsiz servis

Festivale katılmak isteyen vatandaşlar için Pazar günü Beşyol'a ücretsiz servisler kaldırılacak. 10.30'dan itibaren başlayacak ring seferlerinin hareket noktaları şöyle: Bornova Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, İnönü, EVKA-4, Mevlana, Doğanlar ve Kemalpaşa muhtarlıkları önü, eski köy yerleşimleri Laka, Eğridere, Çamiçi, Yeşilçam, Kavaklıdere, Çamdibi Pazaryeri, Tuna Mahallesi Muhtarlığı Önü, Altındağ Eski Karakol Önü Çamdibi Pazaryeri, Işıkkent Pazaryeri ve Adil Demir Sitesi.

Başkan Atila'dan festivale davet

Tüm İzmirlileri 5. Geleneksel Kiraz Festivali'ne katılmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Amacımız hem köylerimizin doğal güzelliklerini Bornovalılara, İzmirlilere tanıtmak hem de buralarda yaşayan vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak. Festival coşkusunu hep birlikte yaşamak için Bornova'da buluşalım' dedi.