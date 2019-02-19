Bornova'da 3 haftada 8 açılış

Son 5 yılda fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanda 229 milyon TL yatırım yapan Bornova Belediyesi, yapımını tamamladığı 1 rekreasyon alanı ile 2 pazaryeri, 3 spor kompleksi, 1 kız yurdu, 1 düğün salonu ve 1 taziye evi olmak üzere 8 tesisin açılışını gerçekleştiricek. Mevlana, Kavaklıdere ve Zafer Mahallerinde olmak üzere 3 taziye evinin temelini atacak.

5 yılda yaptıkları yatırımlarla Bornovayı her anlamda daha yaşanabilir kent haline getirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm Bornovalıları açılış ve temel atma törenlerinin coşkusunu yaşamaya davet etti. Görev süresi boyunca, kimseyi ayırt etmeden ilçenin dört bir yanına hizmet ve yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Atila, "Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın talepleri, ihtiyaçları ve önceliklerine göre hayata geçirdiğimiz çok sayıda projemizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Aynı şekilde yeni yatırımlarımızın temelini atacağız. Bu güzel ve anlamlı anlarda hep birlikte olalım" diye konuştu. n Burcu Özkan

Açılış ve temel atma törenleri:

22 Şubat - 13 Mart tarihleri arasındaki 3 haftalık süreçte açılış ve temel atma törenlerinin programı şöyle:

-Yeşilçam Mahallesi Rekreasyon Alanı Açılışı

-Yunus Emre Mahallesi Spor Kompleksi Açılışı

-Kavaklıdere Mahallesi Taziye Evi Temel Atma Töreni

-Kız Yurdu Açılışı

-Kızılay Mahallesi Spor Kompleksi Açılışı

Mevlana Mahallesi Taziye Evi Temel Atma Töreni

-Zafer Mahallesi Taziye Evi Temel Atma Töreni

-Atatürk Mahallesi Pazaryeri Açılışı

-İzyuva Spor Kompleksi Açılışı

-Eğridere Mahallesi Yenilenen Düğün Salonunun Faaliyete Geçirilmesi

-İnönü Mahallesi Pazaryeri Açılışı