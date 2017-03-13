Bornova'da 3 yılda 120 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi

Bornova Belediyesi, üç yılda 120 milyon liralık önemli fiziki ve sosyal yatırımlar gerçekleştirdi. Başkan Olgun Atila, sosyal hayata ve fiziki yatırımlara aynı anda destek sağladıklarını söyledi

Bornova Belediyesi, üç yılda 120 milyon liralık önemli fiziki ve sosyal yatırımlar gerçekleştirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya 'Yılın Spor Adamı' ödülünü getiren Bornova Stadyumu İzmir takımlarının stat arayışına son verirken, Atatürk Spor Kompleksi salon sporlarının yeni adresi oldu. Dost Market, Dost Kart, Down Kafe, Diyet Kafe sosyal belediyeciliğin Türkiye'ye örnek hizmetleri olarak gösterilirken, yeni kültür merkezlerinin inşaatları da hızla yükseldi. Ulaşım projeleri hem Bornova'nın hem de İzmir'in trafik yoğunluğunun azalmasında etkili oldu. Bir yandan büyük yatırımları hayata geçiren Bornova Belediyesi bir yandan da yeni belediye hizmet binası, çocuk dünyası, çocuk köyü gibi pek çok yatırımın projelerini hazırladı.

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ev sahibi oldukları maçları bile İzmir dışında oynamak zorunda kalan İzmir takımlarının sorununu Bornova Stadyumu ile çözdü. Bornova Stadyumu 6 bin 500 kişilik seyirci kapasitesi ve UEFA standartlarına uygun donanımıyla TFF 1. Lig takımları Göztepe ve Altınordu'nun maçlarına ev sahipliği yaptı. UEFA Gençlik Ligi maçlarıyla uluslararası organizasyonlarda da başarılı bir sınav veren Bornova Stadyumu'nun ek tribün projesi de hazırlandı. Seyirci kapasitesini 11 bine çıkaracak projeye de start verildi.



Kiraz Festivali'yle üreticiye destek



Bornova Belediyesi'nin "Yerelde Kalkınma Hamlesi" anlayışıyla doğa ve köy turizmini geliştirmek için başlattığı Kiraz Festivali üçüncü yılında da büyük ilgi gördü. Bornova'da en çok kiraz üretilen bölgelerden biri olan Beşyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen Kiraz Festivali'ne binlerce İzmirli katılarak üreticiye destek oldu.



3 yılda 23 milyon liralık kamulaştırma



Bornova Belediyesi, 3 yılda yeşil alan, yol, otopark, resmi ve sosyal tesis alanlarının yapımında kullanılmak üzere 22 bin 944 metrekare alanı kamulaştırdı. Bu alanlar için toplam 23 milyon 492 bin 867 lira kamulaştırma bedeli ödendi.



Engelsiz Yaşam Merkezi



Çamdibi Atatürk Parkı içindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde tüm engelli gruplarına yönelik kurs, spor, eğitim atölyeleri, film gösterimi etkinlikleri düzenleniyor. 13 farklı kursun açıldığı merkez, aynı zamanda engelli bireylerle yapılan sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapıyor.

2015 yılında engelli bireylere yönelik olarak aynı anda 2 aracın şarj edilebildiği akülü araç şarj istasyonları Bornova'nın 7 farklı noktasında kuruldu. Bu istasyonlar ayda ortalama 150 akülü sandalye dolumu yapıyor. Ayrıca sosyal yardımlar kapsamında son üç yılda toplam 113 akülü tekerlekli sandalye, 134 adet de manuel tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi ailere teslim edildi. İhtiyaç sahiplerine 112 hasta yatağı desteği de sağlandı. 3 bin 470 engelli ve yaşlıya da hasta bezi dağıtıldı.



Bornova İçin Fikirler



Bornova Belediyesi'nin 'ortak akıl' ilkesiyle üniversitelerle başlattığı tasarım alanındaki işbirliği "Bornova İçin Fikirler" (BİF) başlığı altında yeni bir anlayışı doğurdu. Başta üniversiteler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin fikirlerinin alınarak kentsel tasarımın ortak akılla oluşturulmasını hedefleyen BİF projesi kurumsallaştı. Bornova'daki kamusal mekanlar için üretilen tasarım projeleri, hem sergilerle vatandaşlara tanıtıldı hem de 2 kez yayın haline getirilerek kamuoyuyla paylaşıldı.