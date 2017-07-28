Bornova'da 3000 öğrenciye yüzme eğitimi

Bornova Belediyesi'nin yaz dönemi yüzme kurslarına katılanlar sıcak havalarda havuz serinliğini yaşıyor. İki yarı olimpik havuz ile iki eğitim havuzunun bulunduğu Muhammet Yıldız Işıkkent Spor Tesisleri'nde yaz döneminde 3000 öğrenci yüzme eğitimi alıyor

Bornova Belediyesi Muhammet Yıldız Işıkkent Spor Tesisleri'nde, yaz dönemi kurslarında binlerce öğrenci hem yüzme eğitimi alıyor hem de yaz sıcaklarında havuz serinliğinin keyfini çıkarıyor. İki yarı olimpik havuz ile iki eğitim havuzunun bulunduğu Muhammet Yıldız Işıkkent Spor Tesisleri'nde 8 eğitmen, 4 cankurtaranın yanısıra bir kimya mühendisi ve teknik personel de görev yapıyor. Haziran, Temmuz Ağustos aylarını kapsayan yaz döneminde kurslardan toplam 3 bin kişi yararlanıyor. Tamamı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümü mezunu yüzme antrenörlük belgesi ve cankurtaranlık belgesine sahip eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde çocuklara ve yetişkinlere öncelikler su korkularını yenmeleri, su üstünde kalmaları öğretiliyor, daha sonra da yüzme stillerini geliştirmeleri sağlanıyor.



Yaz-kış yüzme keyfi



Muhammet Yıldız Işıkkent Spor Tesisleri'nde kış dönemi kursları Eylül ayında başlayacak. Kış döneminde çocuklar için hem haftasonu hem de hafta için kursları olacak. Hafta içinde sadece kadınlara yönelik kursların açılacağı kış döneminde yetişkin gruplara yönelik sauna hizmeti de verilecek.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, sporun her alanında özellikle çocuklara ve gençlere olanaklar yaratmak için çalıştıklarını belirterek, 'Alanında uzman eğitmenlerimizle verdiğimiz yüzme kurslarımızın ilgi görmesi bizi çok mutlu ediyor. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi sağlıklı bir yaşama yönlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bornovalıların Muhammet Yıldız Işıkkent Spor Tesisleri'nin imkanlarından daha çok yararlanmasını istiyoruz'dedi.







