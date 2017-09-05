Bornova'da 4 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlemesi amacıyla yapılan çalışmada Bornova'da bulunan bir kamyon ve TIR garajında kaçak akaryakıt satışının yapıldığını belirledi. Işıkkent Kamyoncular Sitesi'nde bulunan garaja düzenlenen baskında 4 bin 300 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtın toprak altına gömülen depoda saklandığı belirlenirken, olayla ilgili A.P. (23) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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