Bornova'da 9 ton atık geri dönüştürüldü

Bornova Belediyesi atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak hem çevrenin kirlenmemesini hem de ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak için kampanya başlattı

2017 yılının ilk 8 ayında 4737 ton ambalaj atığı ayrı toplandı. Aynı dönemde 4209 ton cam ambalaj çöp olmaktan kurtulup ekonomiye kazandırılarak tasarruf edildi. Bornova Belediyesi vatandaşların evlerinde yaptığı ufak çaplı tadilat sonucu ortaya çıkan 100 çuvala kadar olan atıkları da belirli bir ücret karşılığında topluyor. İlk 8 ayda bu şekilde toplanan moloz miktarı da 13 bin 787 tona ulaştı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Cam ya da plastik şişeler, kağıtlar, metaller, elektronik malzemeler aslında atık değil, geri dönüşüm malzemesidir. Herkesi bu bilinçle kullanmadıkları malzemeleri çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atmaya çağırıyorum' dedi.



Yağlar da toplanıyor



İlçenin pek çok noktasına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Vatandaşların duyarlılığı sayesinde atıklar çöp olmak yerine yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Kampanya sayesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve daha çok geri dönüşüm malzemesinin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Başta Bornova Belediyesi'nin web sitesi olmak üzere ilan panolarında ve led ekranlarda atıkların ayrı toplanmasıyla ilgili tanıtımlara yer verildi.

Önceki yıllarda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplama yarışmalarında birinci olan Bornova Belediyesi'nin, 2017 yılının ilk 8 ayında topladığı atık pil miktarı da 6647 kilograma ulaştı. Bunların yanında bitkisel yağlar muhtarlıklarda bulunan mavi atık yağ toplama bidonlarında, elektronik atık eşyalar da Bornova Belediyesi bahçesinde, Bornova Merkez Pazaryeri'nde ve Çamdipi Kapalı Pazaryeri'nde bulunan 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Kutusu'na bırakılabiliyor.



En güzel temizlik kirletmemek



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, atık türlerine özel konteynerleri ilçenin pek çok noktasına yerleştirdiklerini belirterek, 'En güzel temizlik kirletmemektir. Cam ya da plastik şişeler, kağıtlar, metaller, elektronik malzemeler aslında atık değil, geri dönüşüm malzemesi. Herkesi bu bilinçle kullanmadıkları malzemeleri çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atmaya çağırıyorum' dedi.

Başkan Atila, atıkların ayrı toplanmasıyla ilgili kapasiteyi her geçen gün artırmaya devam ettiklerini ve bu alanda yeni projeleri de bir bir devreye sokacaklarını söyledi.