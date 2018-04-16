Bornova'da bahar temizliği zamanı

Bornova Belediyesi’nin 4 yıldır sürdürdüğü Bahar Temizliği kampanyası bu yıl da farklı mahallerde devam ediyor. Geçen haftasonu Çamdibi Parkı’nda buluşan Bornovalılar Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar sokakları tertemiz yaptı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın da katıldığı temizlik buluşmasında farkındalık mesajları da verildi

Bornova Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla başlattığı temizlik harekatını her hafta sonu farklı mahallelerde sürdürüyor. Geçen haftasonu Bahar Kampanyası’nın adresi Çamdibi oldu. Çamdibi Atatürk Parkı’nda buluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları ve vatandaşlar sokakları tertemiz yaptı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı temizlik buluşması yoğun ilgiyle gerçekleşti. “Temiz Bornova için ben varım”, “Yaşadığımız kente önce ben sahip çıkmalıyım” ve “Daha temiz bir Bornova için elele” gibi pankartlarla farkındalık mesajları verildi.



Mobil süpürme araçları da hizmet veriyor



Bu arada Bornova Belediyesi’nin araç filosuna kattığı mobil sokak süpürme araçları da Bahar Temizliği’ne katıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce alınan 5 adet yol süpürme aracı cadde ve sokakların detaylı temizliğini yapmak için kullanılırken, 3 adet mini çöp taksi de dar sokaklarda ve ulaşılması zor bölgelerde hizmet veriyor.





En iyi temizlilik kirletmemek



En iyi temizliğin kirletmemek olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bornova Belediyemizin Temizlik İşleri ekipleri zaten 7 gün 24 saat çalışıp sokakları temizliyor. Ama Bahar Kampanyası farkındalık anlamında çok önemli. Sağlanan bu farkındalığın sonuçlarını alıyoruz. Artık duvarlara daha az yazı yazılıyor. Bornova’da çevreyi kirletenler azalıyor. Yaşam standartlarımızı yükseltmenin en önemli şartlarından biri de daha temiz bir çevredir” dedi.



