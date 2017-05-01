Bornova'da Başkan, işçilerle bayramı kutladı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Bornova Belediyesi çalışanları Fen İşleri Şantiyesi’nde bir araya geldi. Başkan Atila burada “mesai arkadaşlarım” dediği çalışanlarla buluştu.

Bornova Belediyesi çalışanları; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Bornova Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nde bir araya geldi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da emekçileri yalnız bırakmadı. Hep birlikte çekilen halaylarla bu özel gün kutlandı.



1 Mayıs’ın hak ve özgürlük mücadelesinde çok önemli bir gün olduğunu belirten Atila, “Hepimizin kardeşçe, birbirimizi ötekileştirmeden yaşamaya ihtiyacımız var. Bornova Bizim evimiz. Bizim evimizde güler yüz, saygı ve sevgi var. Çalışanlarımızın emeği geleceğimizin, Cumhuriyetimizin, Atatürk ilkelerinin en önemli güvencesi. Bugüne kadar emek mücadelesinde hayatını kaybetmiş tüm emekçileri rahmetle anıyorum. Tüm çalışanlarımızın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.





