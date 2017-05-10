Bornova'da bu felaket bir daha yaşanmayacak

Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği Bornova’da önemli bir altyapı yatırımının yapılmasını sağladı. Yağmur sularının bundan 20 yıl önce 57. Topçu Tugayı duvarını yıkmasıyla yaşanan felaketin tekrarlanmaması için bölgeye yeni yağmur suyu toplama hattı döşendi

Bornova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ergene Mahallesi’nde önemli bir altyapı yatırımını hayata geçirdi. Daha önce Manisa Kavşağı’ndan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne bağlanan 57. Topçu Tugayı önündeki yolu işbirliğiyle yapan Bornova ve Büyükşehir Belediyesi şimdi de aynı bölgedeki yağmur suyu sorununu çözen yatırımı tamamladı.



Yağmur sularının 1996 yılında 57. Topçu Tugayı duvarını yıkmasıyla yaşanan felaketin tekrarlanmaması için bölgeye yeni yağmur suyu toplama hattı döşendi. Bornova Belediyesi’nin konuyla ilgili talebini kısa sürede gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tugay duvarının sınırına kadar yapılan çalışma kapsamında 61, 36, 58 sokak ve Türkelli Cadesi’ndeki çalışmaları tamamladı. 71 ve 35 sokaktaki çalışmalar da bitme aşamasına geldi. Yeni yağmur suyu toplama hattının üst bölgelerden gelen yağmur sularını Kırmızı Toprak Deresi’ne ulaştıracağı belirtildi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova’nın önemli sorunlarını bir bir çözdüklerini belirterek, “Ergene Mahallesi’nde yağmur sularının neden olduğu felaket bir daha yaşanmasın diye kalıcı bir çözümü hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte kısa sürede önemli bir sorunu çözdük” dedi.