Bornova'da çevreye otomatik koruma

Bornova Belediyesi çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarına atıkmatik sistemini de ekledi. İlçenin 7 ayrı noktasına yerleştirilen ve kartlı sistemle çalışan atıkmatiklere pet ve cam şişe ile metal içecek kutularını atan vatandaşlar her biri için ayrı ayrı puan kazanacak. Biriken puanlar atıkmatik ekranından takip edilebilecek. Ulaşılan puana göre bisiklet, basketbol topu, futbol topu, dart ve scrable hediye edilecek

Bornova Belediyesi çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarına atıkmatik sistemini de ekledi. Atıkların doğaya verdiği zararı en az düzeye indirmek için kaynağında ayrı toplamadan, atık türlerine özel geri dönüşüm kutularının ilçenin her yerine yerleştirilmesine kadar pek çok hizmeti sunan Bornova Belediyesi, şimdi de bu atıkları ayrı toplamayı özendiren yeni bir uygulama başlattı. Bornova Belediyesi ilçenin 7 ayrı noktasına atıkmatik sistemini kurdu.



Her pet şişe için 1 puan



Kartlar Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden alınabilecek Atıkmatikler, Kazım Dirik Mahallesi Muhtarlığı yanı, Kızlar Kahvesi yanı, BELGEM yanı, Çamdibi Pazaryeri girişi, Altındağ Kültür Merkezi önü, Naldöken Kültür Merkezi önü ve Pınarbaşı Cumhuriyet Meydanı'na kuruldu. Kartlı sistemle çalışan atıkmatikler içine atılan her pet şişe ve cam şişe için 1 puan, metal içecek kutuları için de 2 puan kazandıracak. Vatandaşlar puan kazanabilmek için gerekli olan "Çevre Dostu Kart"ı Bornova Belediyesi'nin Ergene Mahallesi 2 Sokak'taki Ek Hizmet Binası'nda bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden ücretsiz olarak alabilecek. 750 puana futbol topu, 1000 puana basketbol topu, 1250 puana dart, 3500 puana scrable, 20.000 puana da bisiklet hediye olarak verilecek. Bu puanları biriktiren vatandaşlar hediyelerini Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak teslim alabilecek. Bu arada vatandaşlar atık pillerini de atıkmatiklere atabilecek. Piller puan kazandırmayacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, çevreye zarar veren atıkların ayrı toplanmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Atıkmatiklerin de bu amaca hizmet edeceğini düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızın anne babalarına da örnek olarak pet şişe, cam şişe, metal içecek kutusu gibi doğada kaybolması yüzyıllar süren atıkları atıkları atıkmatiklere atarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.