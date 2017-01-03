Bornova'da çıkan yangında bir kişi öldü

İzmir Bornova'da bir otomobil boyahanesinden yangın çıktı. Yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Yangın Bornova'nın Kazımdirik Mahallesi'nde çıktı. Saat 02.00 sıralarında otomobil boyahanesinde çıkan yangının nedeni ise henüz bilinmiyor. Yangını çevredeki güvenlik görevlileri fark etti. Yangın polis ve itfaiyeye bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, boyahane ise kullanılmaz hale geldi. Ekipler bir müşteriye ait otomobili çıkardıktan sonra ise 25 yaşındaki Salih Uslu'nun cesedi ile karşılaştı.



Uslu'nun kalacak yeri olmadığı için çalıştığı boyahanede kaldığı öğrenildi. Uslu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.



