Bornova'da Çınar Evi'ne yoğun ilgi

Büyükpark içinde atıl kalmış bir bölümü yeniden düzenleyen Bornova Belediyesi özel konseple yaş almış büyüklerimizin hizmetini sundu. 6 ay öne açılan Çınar Evi’nin yaş almış büyüklerimizin uğrak yeri haline geldi

Bornova Belediyesi’nin son üç yılda hizmete açtığı Kızlar Kahesi, Down Kafe, Engelsiz Kafe ve Diyet Kafe’den sonra Çınar Evi de büyük ilgi görüyor. Evka-4 taşınan Büyükpark’taki Zabıta Müdürlüğü yerine yapılan Çınar Evi yaş almış büyüklerimiz için düzenlendi. 6 ay önce açışı yapılan Çınar Kafe günün her saatinde büyüklerimizin uğrak yeri haline geldi.



Çınar Evi’nde, çalınan müziklerden dekorasyona, menüden oyun imkanlarına kadar her şey, yaş almış büyüklerimize uygun tarzda sunuluyor. Domino, Carrom, Bocce, Dama, Satranç gibi oyunların oynanabileceği mekanda bir de kitaplık yer alıyor. Çınar Evi Dost Kart sahibi öğrencilere İzbaş işletmesindeki diğer kafeteryalardaki gibi yarı zamanlı iş imkanı da sunuluyor. Çınar Evi, 08.00-24.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



Çevresine de özel düzenleme



Çınar Evi’nin çevresi için de özel peyzaj çalışması yapıldı. Çevresine daha estetik ve modern bir görünüm kazandırmak amacı ile yapılan çevre düzenlemesinde; yer örtücü, çalı ve mevsimlik çiçek olmak üzere yaklaşık 15.750 adet bitkinin dikimini yapıldı. Doğayla iç içe huzurlu bir ortam yaratmak için, mevsimlik çiçek dikimi ve doğal taşların birlikte kullanıldığı peyzaj çalışmaları dikkat çekiyor.Özel formlu Şimşirler, Mavi Serviler ve Mazıların yanında herdem yeşil çalılar ile birlikte mevsimlik çiçekler ve yer örtücü bitkiler kullanıldı. Kullanılan bitkiler arasında ortanca, mahonya, çim zambağı ve akuba gibi türler bulunuyor.





Büyüklerimiz için ne yapsak az



Büyükpark’ta Down Kafe ve Kızlar Kahvesi’nden sonra Çınar Evi’nin de özellikleriyle dikkat çektiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Üzerimizde büyük emeği bulunan büyüklerimiz için ne yapsak az. Çınar Evi’ne büyüklerimizin yoğun ilgi göstermesi biz i çok mutlu ediyor” dedi.