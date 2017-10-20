Bornova'da Çınarevi'nde kahvaltı

Muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Bornova Belediyesi'nin organizasyonda biraraya geldi. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda protokolün katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk koyan koyan muhtarlar, hep birlikte Büyük Park içerisindeki Çınarevi'ne geçti. Muhtarlar, Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katılımıyla kahvaltıda bir araya gelerek birlik mesajı verdi.
Burada bir konuşma yapan Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Çakmakçı, "Bornovalı muhtarlarımız adına, bu özel günde bizlere ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi'ne, çalışmalarımızda her zaman bizlere destek olan Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız ile çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi. Samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltının ardından, Çınar Evi'nin önünde hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
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