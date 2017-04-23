Bornova'da çocuklara özel bir dünya kuruluyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında birbirinden anlamlı etkinlikler düzenleyen Bornova Belediyesi bir yandan da çocuklar için iki büyük projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Karaçam Mahallesi'ndeki 35 dönüm alanda Karaçam Çocuk Köyü, Kazım Dirik Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alana Çocuk Dünyası yapılacak. İki proje de çocukların farklı alanlardaki gelişimlerine katkıda bulunacak

Karaçam Çocuk Köyü; Karaçam Mahallesi'nde çocukların aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde kurulacak olan Karaçam Çocuk Köyü'nde amatör ve profesyonel takımların kullanabilecekleri toplamda 320'şer kişilik tribün kapasiteli 2 adet antrenman sahası var. Projede 725 kişilik tribün kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanı sıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişi kapasiteli tesisler de yer alacak. Ayrıca Karaçam Çocuk Köyü, restoran, kafeterya, oyun ve etkinlik alanları, seyir terasları ile günübirlik gelen ziyaretçiler için de kent yoğunluğundan kaçabilecekleri alternatif bir eğlenme ve dinlenme mekanı olma özelliğini taşıyacak. Projesi yarışma ile belirlenen Bornova Çocuk Dünyası, Kazım Dirik Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alana kurulacak. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 3 katlı olarak planlanan Çocuk Dünyası'nda 300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülasyon odası, kütüphane, seminer odası, açık ofisler, yönetim ve çalışma odaları olacak. Yapının bodrum katında otopark da bulunacak.

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