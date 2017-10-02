Bornova'da, Diyet Kafe 1 yaşında

Bornova Belediyesi'nin, Çölyak Hastaları ve PKU'lu (Fenilketonüri) çocukların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla geçen yıl hizmete açtığı Diyet Kafe birinci yaşını kutladı. Dramalılar Köşkü'nün bahçesinde bulunan kafede düzenlenen organizasyona Çölyak ve PKU hastası bireyler aileleri ile birlikte katıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın da çocukları yalnız bırakmadağı etkinlikte katılımcılar önce kahvaltı etti ardından da eğlenceli bir gün yaşadı

Türkiye'ye örnek olan sosyal projelere imza atan Bornova Belediyesi, Çölyak hastaları ve PKU'lu (Fenilketonüri) çocuklar için hayata geçirdiği Diyet Kafe'nin birinci yaşını kutladı. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi içinde bulunan Diyet Kafe'de düzenlenen birinci yıl partisi renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklara diyetlerine uygun kahvaltılar ikram edildi. Müzik ve dans gösterileri ile eğlenen PKU ve Çölyak'lı bireyler özel olarak hazırlanan 1. yıl panosuna da el izlerini bıraktı.



Aileler memnun



Açıldığı günden bu yana çölyak ve fenilketonürili bireylerin buluşma noktası haline gelen kafenin ilk yıl kutlamasına Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte eğlenen çocuklar ve aileleri Kafe'den duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Atila'ya teşekkür etti. Aileler, rahatlıkla dışarı çıkarak oturabilecekleri bir mekana bu kafe sayesinde kavuştuklarını da belirtti.

Bir belediye tarafından Türkiye'de ilk kez açılan Diyet Kafe tüm ülkeye örnek teşkil etti. Bornova'da faaliyet gösteren kafenin adını duyanlar başka şehirlerden görmeye geliyor. Buna en güzel örnek ise 1. yıl kutlaması için Bursa'dan gelen Tarlı ailesi. Aynur ve Ersun Tarlı çifti fenilketonürili hastası kızları Cemre ile etkinliğe katıldı. Bursa'da dernekleri olduğunu söyleyen çift, 'Böyle bir kafeye her yerde ihtiyaç var. İnşallah en yakın zamanda bizim şehrimizde de açılır' dedi.



Kutlamaya katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Diyet Kafe'nin 1. yılını doldurmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Bizim +1 Down Kafe ile başlayan bu projemiz bu gün Diyet Kafe ve Engelsiz Kafe ile devam ediyor. Bizler vatandaşlarımız için bir çok alanda farklı projeler ortaya koymaya çalışıyoruz. Diyet Kafe bugün bir yaşında' diye konuştu.

Diyet kafe için emek verenlere teşekkür eden Başkan Olgun Atila, bu tarz kafelerin hayatın içinde yer almasının önemine de dikkat çekti.





