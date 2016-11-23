Bornova'da Dost Bilim Evi de kuruluyor

Kanun Hükmü'nde Kararname ile yasaklanan belediyelerin eğitim desteği vermesi konusu başlatılan mücadele ile geri döndü. Bornova Belediyesi de bu gelişme üzerine eğitim konusunu bir adım öteye taşıyacak çalışmayı da başlattı. BELGEM'in yanında Dost Bilim Evi de kuruluyor. Bu projeyle eğitim verilen öğrenci sayısı 6250'den 15 bine çıkacak

Kanun Hükmü'nde Kararname ile yasaklanan belediyelerin eğitim desteği vermesi konusunda başlatılan mücadele ile geri adım atıldı. Bu arada Bornova Belediyesi eğitim desteğini artıracak yeni bir proje için daha çalışma başlattı. BELGEM'in yanında Dost Bilim Merkezi de hizmet verecek. DOST Bilimevi Projesi ile 7-18 yaş grubuna ihtiyaç duydukları tüm destekler verilecek. Burada çocuk ve gençler yaş gruplarına göre tarihten coğrafyaya, matematikten felsefe ve diğer tüm sosyal bilimlere kadar dokunarak, hissederek, deneyler yoluyla gözlemleyerek, belgesel gösterimleri ile izleyerek farklı yaşam formlarına ilişkin deneyim yaşayacak. Bornova Belediyesi'nin eğitim desteği verdiği öğrenci sayısı kısa sürede 6250'den 15000'e çıkarılacak.



Haklı mücadelemizi başarıya ulaştırdık



Bornova'nın bir eğitim kenti olduğunu hatırlatan Başkan Olgun Atila, "Belediyelerin eğitim desteği verdiği kurumlar, dün yayınlanan bir Kanun Hükmü'nde Kararname ile yeniden açıldı. Bu mücadelede Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimizin bize verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruz. Yurttaşlarımızın yoğun isteği ve CHP'li milletvekillerimizin verdiği önerge ile başarıya ulaştık. Haklı mücadelemiz sayesinde hep birlikte bir yanlışın düzeltilmesini sağladık.Belediyemiz imkanlarıyla eğitim verdiğimiz öğrenci sayısını son 2.5 yılda 3500'den 6250'ye çıkardık. Şimdiki hedef 15.000 çocuk ve gencimize eğitim desteği vermek. Şimdi, BELGEM ve Bilim Evimizle birlikte kaliteli eğitim hizmeti vererek iyi yurttaşlar yetiştireceğiz. Bu süreçte, emeği geçen bütün dostlarımıza ve yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.









