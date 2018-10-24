Bornova'da Dost Kart’ın kapsamı genişledi

Hem İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, hem de bağlı oda ve kooperatifler ile pekçok ortak proje geliştiren Bornova Belediyesi, esnafa destek olma yolunda dev bir adım daha attı

Bornova Belediyesi ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki imza törenine Bornova’daki tüm esnaf odalarının Başkan ve yönetimleri ile CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven de katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’nun imzaladığı protokol kapsamında; daha önce sadece öğrenciler için geçerli olan Dost Kart uygulamasının kapsamı genişledi. Bornova Belediyesi ile bağlı şirketlerinde çalışan personele, Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kulübü ve Kadın Kulübü ile yeni kurulacak Sosyal Kulüp üyelerine, kent konseylerini oluşturan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile birinci derece yakınlarına Dost Kart verilecek. Belediye ile ilgili sözleşmeyi imzalayan esnaf, Dost Kart kullanıcılarına indirim uygulayacak.

Atila: Her zaman esnafımızın yanındayız

Esnafın ticari faaliyetlerini çok zor şartlar altında gerçekleştirdiğini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Esnafımızın kira, stopaj, maaş ödemesi, vergi gibi birçok kalem masrafı var. Bu nedenle ki özellikle küçük esnafımıza destek olma adına bir farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz Bornova’da yaşayan herkesin Bornova’dan alışveriş yapmasını, yerli malı almasını istiyoruz. Yerelde kalkınma modelini geliştirmeli, gerçek üretici ile vatandaşı buluşturmalı, ucuz ve kaliteli alışveriş imkanı yaratmalıyız. Bu noktada esnafımızın her zaman emrindeyiz. Bornova Belediyesi olarak ayağına gidiyor, ruhsatlarını yerlerinde veriyoruz. Onların işlerini aksatmadan karlarını arttırmalarına katkı koymaya çalışıyoruz. Bu protokol ile bir işleri daha da kolaylaştıracağız” dedi.

Mutlu: Olgun Atila varsa bakmadan imza atarım

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, esnaf ve sanatkarların kentleri kente yapan, kentleri aydınlatan, toplumsal yaşamı güçlendiren değerler olduğunu belirterek, “Bugün burada bir dostluk, kardeşlik anlaşması imzaladık. Daha önce üniversite öğrencilerimiz için Dost Kart projesini hayata geçirmiştik. İşbirliğimizi artık daha da geliştireceğiz. Belediye sayesinde tüm Bornovalılarla esnaf ve sanatkarımızı buluşturacağız. Bu protokolü ile bir esnafımıza katkı koyar, Bornovalılara refahı, mutluluğu, ucuzluğu getirebilirsek ne mutlu bize” dedi. Göreve geldiğinden bugüne esnafa verdiği destek nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya teşekkür eden Mutlu, “Ben Olgun Atila’nın adının olduğu bir protokolü hiç okumam. Altına direkt imzamı atarım. Çünkü bugüne kadar hiç yanlış iş

yaptığını görmedim. Her zaman yanımızda oldu. Telefonumuza cevap verdi. Sorunlarımızı hemen çözdü” diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin yapacakları

- Bornova İlçesi sınırlarında bulunan Odalar ile Belediye arasındaki ilişkilerin en üst düzeye ulaşmasını sağlamak,

- Dostkart’ın tanıtımının sağlanması,

- Personel ve Paydaş üyelerinin Dostkart başvurularının kabul edilmesi,

- Dostkart’ın basılması,

- Dostkart’ın Personel ve Paydaş üyelerine teslim edilmesi,

- Dostkart katılımcısı Oda Üyeleri ile Dostkart Sözleşmesi imzalanması,

- Dostkart çıkartması bastırılması ve Üyelere teslim edilmesi,

- Bu protokolün yürütme kurulunda görev yapmak üzere iki Belediye personelinin görevlendirilmesi,

İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yapacakları

- Bornova İlçesi sınırlarında faaliyette bulunan Odalar ile Belediye arasındaki ilişkilerin en üst düzeye ulaşmasını sağlamak,

- Dostkartın Oda ve Üyelere duyuru ve tanıtımının sağlanması, -Belediye ile Oda Üyeleri arasında Dostkart Sözleşmesi imzalanması, -Belediye tarafından bastırılacak olan Dostkart çıkartmalarının Oda üyelerinin işyerlerine görünür şekilde yapıştırılması,

- Oda Üyelerinin Dostkart katılımcısı olabilmesi için işyerinin Bornova İlçesi sınırlarında bulunması ve işyeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması koşullarının kabul edilmesi,

-Dostkart katılımcısı Oda Üyelerinin indirim yapmasının sağlanması,

- İndirim oranının Belediye ile Oda Üyeleri arasında imzalanacak olan Dostkart Sözleşmesi ile belirlenmesi ve kabul edilmesi,

- Belediye ile müşterek çalışmalar yapılmak suretiyle esnaf ve sanatkarlar ile Bornova halkı arasındaki bağı güçlendirerek Bornova esnafından alış veriş yapmayı özendirici ve teşvik edici çalışmaların yapılması,

- Oda ve Üyelerinin sorunlarının Belediyeye daha kolay ve hızlı ulaşmasının sağlanması ve çözüm önerilerinin Belediye ile paylaşılması,

Bu protokolün yürütme kurulunda görev yapmak üzere iki Birlik veya Oda temsilcisinin görevlendirilmesi.