Bornova'da down sendromlular yürüyüşü

Bornova Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü öncesinde, Down sendromlu çocuklar, yetişkinler ve aileleri farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe katıldı. Bornova Belediyesi'nin hizmete açtığı Down Kafe'de şarkılar söyleyip dans eden down sendromlular gönüllerince bir gün geçirdi

Büyükpark içindeki Down Kafe'yi hizmete açarak, down sendromlu gençlere hem çalışma hem de sosyalleşme imkanları sağlayan Bornova Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü öncesinde düzenlenen etkinlik büyük bir coşku içinde geçti. Down Kafe'de aileleri ve yakınlarıyla birlikte toplanan down sendromlular, buradan Mustafa Kemal Caddesi'ne yürüdü. Ellerindeki pankart ve dövizlerle toplumun diğer bireylerinden farkları olmadıklarını, sadece biraz daha özel ilgi istedikleri mesajını verdiler. Yürüyüşün ardından Down Kafe'nin bahçesinde oluşturulan etkinlik alanında buluşan down sendromlular şarkılar söyleyip dans ederek eğlenceli bir gün geçirdi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da çocukların ve ailelerinin neşesine ortak oldu.





Ayrım yok



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Down Kafe'nin oluşmasından bize katkı koyan paydaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyorum. İzmir Down Sendromu Derneği'ne, Ulusal Down Sendromlular Derneği'ne, Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu'na, İzmir Klasik Oto Derneği'ne, İzmir Gezgin Motorcular Kulübü'ne (İZGEM), Eşpedal Derneği'ne, Hayat Dans Grubu'na, Cumhuriyet Evi çocuklarına çok teşekkür ediyorum. Herkes çok büyük katkılar sundu. Farkındalığı birlikte ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz' dedi.

'Bundan iki yıl önce hiçbir şey yokken bugün Down Kafe'nin hizmette olduğunu belirten Başkan Atila, 'Bu Kafemiz bütün insanların ışığı oldu. İyiki varsınız iyi ki birlikteyiz. Hiçbir ayrım olmadan birlikte daha güzel yarınlara kavuşmayı diliyorum' diye konuştu.

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Abdullah Tuncay, Türkiye'nin down sendromu çalışmalarında merkez ülke olmasını istediklerini belirterek, 'Down sendromluların akademik eğitimlerini tamamladıktan sonra hayatın içinde kalmaları gerekiyor. Biz de onları hayatın içinde tutmak istiyoruz. Gücümüz yettiğince ulusal ve uluslararası alanda istihdam projeleriyle toplumun içinde yer almaları için destek olacağız' dedi.