Bornova'da engelli hayvanlar sahiplendirildi

Bornova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir ilki gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarına yönelik olarak 'Satın alma sahiplen' sloganı ile haftada iki gün açılan sahiplendirme stantları, bu Pazar engelli hayvanlar için açıldı. Çok sayıda engelli kedi ve köpek sıcak birer yuvaya kavuştu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hayvanların da 'Sağlıklı yaşam' hakkına sahip olduğunu vurguladı

Bornova Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli hayvanları da unutmadı. Bornova Büyükpark'ta her Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere, 'Satın alma sahiplen' sloganıyla haftada iki gün açılan sahiplendirme stantları, bu Pazar Dünya Engeliler Günü'ne özel olarak açıldı. Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleşen, yoğun ilgi gördü. Görme, işitme, felçli ve ampute olmak üzere onlarca kedi ve köpek sıcak yuva sahibi oldu. Bu çok özel farkındalık projesinde engelli sokak hayvanlarının yanısıra, sahibi olan engelli hayvanlar da yeni sahiplerine kavuştu.



'Sağlıklı yaşam' hayvanların da hakkı



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hayvanların da insanlar gibi sağlıklı yaşam hakkına sahip olduğuna dikkat çekerek, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediğimiz etkinlik ile bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu anlamda can dostlarımız olan engelli hayvanları sahiplenerek onlara sıcak bir yuva imkanı sunan tüm hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum' dedi.





