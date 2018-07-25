Bornova'da ev yangını

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir evde çıkan yangında, piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Ergene Mahallesi 461/1 Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Ali Sarı'ya ait olduğu öğrenilen evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sesini duyan çevredekiler evlerinden çıktıklarında alevleri görerek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

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