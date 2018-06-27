Bornova'da gökyüzü gözlemleri başlıyor

Bornova Belediyesi'nin 'Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' etkinliği yaz akşamlarına renk katmaya hazırlanıyor. 12, 19, 27 Temmuz ve 02 Ağustos 2018 tarihlerinde saat 21.30-00.00 arası Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşecek olan etkinliker ücretsiz ve herkese açık şekilde yapılacak

Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi, Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi tarafından her sene düzenlenen 'Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi' bu sene de Temmuz ayında başlıyor. Bornovalıların yaz akşamlarına renk katacak olan etkinlik kapsamında sohbet havasında geçecek seminerlerin yanı sıra teleskoplarla gökyüzü incelenecek.

21.30'da başlıyor

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılacak olan etkinlikte Ay'ı, gezegenleri, yıldız kümelerini ve galaksileri daha yakından görmek ve tanımak isteyen vatandaşlar, yetkililer eşliğinde teleskoplarla gökyüzünü izleyecek. Kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Bornovalılara açık olan 'Yaz Bilim Sohbetleri ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi', 12, 19, 27 Temmuz ve 02 Ağustos 2018 tariherinde saat 21.30'da başlayacak.

Seminerler verilecek

Farklı bilim dallarında düzenlenecek olan seminerler Buz Pisti'nin önüne kurulacak olan büyük perdede gerçekleştirilirken, alana getirelecek olan 4 adet teleskopla da gece 00.00'a kadar yıldız ve gezegen gözlemleri yapılabilecek. Ayrıca 27 Temmuz Cuma günü olan gözlemde gece 22.30'dan itibaren gerçekleşecek olan Ay Tutulması da izlenebilecek.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Tüm vatandaşlarımızı, bilim sohbetlerinin tadını çıkarmaya bekliyoruz' diyerek, tün Bornovalıları Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na davet etti.