Bornova'da görme engellilere özel mönü

Bornova Belediyesi'nin kafeteryalarında görme engellilerin de, mönüyü okuyup istediklerini kolayca sipariş edebilmeleri için başlatılan uygulama büyük ilgi gördü. Kabartmalı harflerin kullanıldığı 'Braille' alfabesiyle hazırlanan mönüden siparişlerini diledikleri gibi veren görme engelli vatandaşlar uygulamadan memnun.

Görme engellilerin Bornova Belediyesi'nin şirketi İZBAŞ'a bağlı kafeteryaların mönülerini okuyabilmeleri için başlatılan uygulama büyük ilgi gördü. Mönülerdeki bütün yiyecek ve içecekler kabartmalı harflerden oluşan Braille alfabesiyle de yazıldı. Yeni mönüler, +1 Down Kafe, Çınar Evi Kafeterya, Diyet Kafe, Kızlar Kahvesi, Engelsiz Kafe, Pınar Kafe ve Şahin Tepesi Kafeterya'da aynı anda kullanılmaya başlandı. Kabartmalı harflerle hazırlanan mönüleri kolaylıkla okuyarak siparişlerini veren görme engelliler artık diledikleri ürünü hiçbir yardım almadan seçebiliyor.

Hayatı kolaylaştırıyoruz

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, açtıkları tematik kafeteryalarda özellikle dezavantajlı kesimlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bornova Belediyesi olarak dayanışmayı ve yardımlaşmayı hep ön plana çıkardık. Özellikle dezavantajlı bireylerle dayanışma içinde olmak, onların hayatlarını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bu anlayışla düzenlediğimiz yeni mönüler kafeteryalarımızın bu işlevini daha da güçlendirecek" dedi.