Bornova'da güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

İzmir Bornova'da bir kişi uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Olay Bornova ilçesinin Mevlana mahallesinde meydana geldi. Bir sitenin güvenliğinde görev yapan 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç, kulübesine gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Bacağından darbe alan Koç, ağır yaralandı. Kimliği belirlenemeyen saldırgan olay yerinden kaçarken, olaya şahit olanlar da durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Koç'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Koç'un yoldayken kalbinin durduğu, yapılan kalp masajı ile de tekrardan hayata döndürüldüğü öğrenildi.



Polis olay sonrası saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.