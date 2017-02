Bornova'da Hüseyin Beşok'un adı antrenman sahasına verildi

Efsane basketbolcu Hüseyin Beşok'un adı Atatürk Spor Kompleksi'ndeki antrenman salonuna verildi

Türk basketbol tarihinin en önemli isimlerinden olan Hüseyin Beşok'un ismi, doğup büyüdüğü yerde Bornova Belediyesi tarafından kente kazandırılan Atatürk Spor Kompleksi'nin antreman salonuna verildi. İlgili karar, Bornova Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi. Tüm meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Olgun Atila, 'Kendisiyle ne kadar gurur duysak az. Böylesi değerli bir sporcunun adını doğup, büyüdüğü yerde yaşatalım istedik' diye konuştu.



Türk basketbolunun yaşayan efsanelerinden olan Milli Takım eski oyuncusu Hüseyin Beşok'un ismi, Bornova Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nin içerisinde yer alan ve resmi maçların da oynanabildiği 300 seyirci kapasiteli antreman salonuna verildi. Bornova Belediyesi'nin Ocak ayı olağan meclis toplantısına gelen Başkanlık önergesi oybirliği ile kabul edildi.



Bornova'nın gururu



Çamdibi'nde doğup büyüyen Hüseyin Beşok'un Bornova'nın Türk sporuna kazandırdığı en önemli isimler arasında yer aldığını söyleyen Başkan Olgun Atila, 'O, adımızı dünyaya duyuran 12 dev adamdan biri. Şu anda da Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Milli Takım ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır. Böylesi değerli bir sporcunun adını doğup, büyüdüğü yerde yaşatalım istedik. Alınan karar nedeniyle tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum' dedi.

Aynı meclis toplantısında, CHP Grup Başkan Vekili İbrahim Ulaş Polat ile AKP Grup Başkan Vekili Fatih Taştan, TSYD İzmir Şubesi tarafından Ege'de yılın spor adamı seçilen Başkan Olgun Atila'ya tebriklerini iletti Polat, 'Sadece Bornova değil, İzmir sporuna hizmet eden yeni tesisler ile Bornova sporda da marka kent oldu' dedi.

Taştan ise kente değer katan böylesi yatırımların her zaman destekçisi olduklarını söyledi.



Yılın Spor Adamı onuru hepimizin



Her anlamda daha yaşanabilir ve modern bir Bornova yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Atila, 'Bu ödülü kazandıran yatırım ve projeleri her birlikte hayata geçirdik. O nedenle ki; Bu gurur ve onur Bornova Ailesi olarak hepimizin' diye konuştu.