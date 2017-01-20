Bornova'da 'İçinizdeki balona dikkat' uyarısı

Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği işbirliğiyle düzenlenen ‘İçinizdeki Balon’ başlıklı panelde, karın bölgesindeki aort damarının çapının genişlemesiyle ortaya çıkan ‘aort anevrizması’ hastalığı hakkında bilgi verildi

Bornova Belediyesi, vatandaşları sağlık konusunda doğru bilgilendirmek amacıyla düzenlediği etkinliklerde, alanlarında uzman isimlerle Bornovalıları buluşturmaya devam ediyor. Karın bölgesindeki aort damarının çapının genişlemesiyle ortaya çıkan ‘aort anevrizması’ hastalığı hakkında ‘İçinizdeki Balon’ başlıklı panelde bilgi verildi. Bornova Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği işbirliğiyle Büyükpark’taki Nikah Salonu’nda düzenlenen panele vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Aort anevrizması hakkında farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen panele katılanlara sağlıklı yaşama vurgu yapmak için mevye, balon şeklinde kurabiye, üzerinde sloganların yazılı olduğu tişört ve şapkalar hediye edildi. Vatandaşlar hastalıkla ilgili bilgilerin verildiği paneli izlerken, çocuklar için de bir alt katta çocuk gelişim uzmanları tarafından düzenlenen etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar burada boyama etkinliği de yaptı.



Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Anıl Ziya Apaydın, panelin düzenlenmesinde sağladığı katkılar nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya teşekkür etti. Dernek olarak aort anevrizması hakkında farkındalık oluşturmak için çaba sarfettiklerini belirterek, “Aort anevrizması sebebi az bilinen hastalıklardan biri. 65 yaş üstü erkeklerde risk yüksek. Damar duvarı zayıflıyor, karın bölgesinin boşluk olması nedeniyle genişleyip balonlaşarak patlama, yırtılma riski oluşturuyor” dedi. ABD’de yapılan araştırmalara göre hastalığın 65 yaş üstü her 65 erkekten birinde görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Anıl Ziya Apaydın, “Türkiye’de 3 bin 600 kişi bu riski taşıyor. Balonlaşan damar patladığı zaman iç kanamaya neden oluyor. Hastaların yüzde 60-80’i hastaneye ulaşamadan yaşamını kaybediyor. Gelen hastaların yüzde 40’ının hayati riski devam ediyor. Yüzde 10 ile yüzde 25 aralığında hasta kurtarılabiliyor. Ancak önceden farkedilirse yüzde 90-95 oranında hastalar kurtarılabiliyor” diye konuştu. Prof. Dr. Anıl Ziya Apaydın, hastaların yüzde 75’inin hiçbir şikayetinin olmadığını, şikayet olması durumunda ise üst karın bölgesinde belli belirsiz ağrıların olabildiğini söyledi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Uzman Dr. Serkan Ertugay da hastalığın teşhisiyle ilgili süreçleri anlattı. Karın ultrasonu ile damardaki balonlaşmanın tespit edilebildiğini söyleyen Uzman Dr. Serkan Ertugay, “Kesin tanı ise bilgisayarlı tomografi ile konuluyor” dedi. Normal şartlarda karın bölgesinden geçen aort damarının çapının 2 santimetre olduğunu, çapın büyümesine göre kontrol sürelerinin ve ameliyat kararının verildiğini belirten Uzman Dr. Serkan Ertugay, “Bu balonun çapı 5.5 santimetreye ulaştığında, aktif sigara içilmesi durumunda ve kendi kendine patlayabilir” dedi. Uzman Dr. Serkan Ertugay, “Hastalar sigarayı bırakmalı, düzenli takiplerini yaptırmalı, yürüyüş tarzı egzersizler yapmalı, ağır kaldırmamalı” dedi.