Bornova'da ilk kovanlar kuruldu

Bornova Belediyesi’nin tarımsal destek projeleri arasında yer alan arıcılık eğitimine katılan Bornovalılar, 4 aylık teorik ve uygulamalı eğitimin ardından arıcılığa başladı. Vatandaşlar kovanlarını Bornova Belediyesi’nin Kayadibi Mahallesi’ndeki arılığına yerleştirip ilk uygulamalarını yaptı

Bornova Belediyesi’nin yerelde kalkınma hedefiyle başlattığı arıcılık eğitimine katılanlar, Kayadibi Köyü’nde oluşturulan 23 dönümlük arılığa kovanlarını koydu. Uzmanlar tarafından verilen 4 aylık eğitimin ardından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle katılım belgelerini de alan vatandaşlar, Bornova Belediyesi’nin arıcılığı teşvik etmek amacıyla dağıttığı kovanlarında ilk uygulamalarını da yaptı.

Arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla çeşitli fidanların da dikildiği arılıkta, kursiyerlere hasat yapmaları için bir oda ve sağım makinesi olanağı da sunuldu. Arılığa konulan kovanlardan ilk ballar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sonbahar aylarında elde edilecek.

Eğitimli arıcılar

Arıcılık Eğitimi’ne katılanlar kaliteli bal üretmenin inceliklerini 16 haftalık eğitimle öğrendi. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki eğitimlere katılan kursiyerler, son dersi Kayadibi Mahallesi’ndeki Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Binası’nda uygulamalı olarak aldı. Teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayan kursiyerlere arılı kovan hediye edildi.

Tarımsal üretime destek sürecek

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tarımın gelişmesi, çiftçi ve köylünün kalkınması için projeler ürettiklerini söyleyerek, “Tarımsal üretimde üreticinin bilgi düzeyinin ve ürün kalitesinin artması birbiriyle doğrudan ilişkili. Biz de bu nedenle tarımsal alandaki destekleme projelerinin yanı sıra eğitimlere de büyük önem veriyoruz. Arıcılık eğitimlerimizin de amacı bu alanda üretim yapan insanlarımızın artması ve kaliteli yüksek getirili üretim yapabilmesi. Yerelde kalkınmayı sağlamak için tarımsal üretimi destekleyecek adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.