Bornova'da imar barışı masası kuruldu

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 18 Mayıs'ta yayınlanan İmar Barışı Kanunu ile olarak vatandaşları uyardı

Kanunun nasıl uygulanacağına ilişkin henüz bir tebliğ ya da yönetmelik açıklanmadığına dikkat çeken Başkan Atila, 'İçinde bulunduğumuz süreçte vatandaşlarımızdan 5-10 bin lira ücret talep eden yetkisiz kişilerin ortaya çıktığını duyuyoruz. Hak sahipleri kesinlikle acele edip, bu kişelere itibar göstermesin. Her şey netleştiğinde bir danışma masası oluşturup vatandaşlarımızı ilgili yerlere yönlendireceğiz' dedi.

İlçedeki muhtarlarla bir toplantı da düzenleyen Başkan Atila onları da bu konuyla ilgili bilgilendirdi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İmar Barışı ve getirdiği yenilikler konusunda önemli uyarılarda bulundu. Bornova Belediyesi olarak hak sahibi vatandaşların mağdur olmaması ve hakkı olanın hakkını alması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Atila konuyla ilgili olarak ilçede görev yapan muhtarlarla bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yetkisiz kişilere boşuna para ödemeyin

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 18 Mayıs'ta yayınlanan İmar Barışı Kanunu ile ilgili olarak vatandaşları uyardı. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Başkan Atila, kanunun nasıl uygulanacağına ilişkin henüz bir tebliğ ya da yönetmelik açıklanmadığına dikkat çekerek vatandaşlardan acele etmemelerini istedi. İçinde bulunduğumuz süreçte konuyla ilgili yetkili olmayan kişilerin ortaya çıktığını söyleyen Başkan Atila, 'Bu yetkisiz kişiler el ilanları bile dağıtıyor. 5-10 bin lira ücret talep ediyor. Biz bunları tespit edip, gereken cezaları vereceğiz. Vatandaşlarımız acele etmesin, bu kişilere itibar göstermesin' dedi.

Hak sahiplerine yardım

Bornova Belediyesi olarak hak sahibi vatandaşların mağdur olması ve hakkı olanın hakkını alması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Başkan Olgun Atila, muhtarlara seslenerek, 'Her şey netleştiğinde bir danışma masası oluşturup vatandaşlarımızı ilgili yerlere yönlendireceğiz. Bunları sizler de anlatın ki; kimse sıkıntı yaşamasın' diye konuştu.

İlgili başkan yardımcıları öe müdürlerin de katıldığı toplatıda, mahallelere yapılan yatırımlar ile çalışma ve hizmetler de değerlendirildi.