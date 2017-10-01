Bornova'da kaçak akaryakıt operasyonu

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 2 bin 600 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri tarafından, Işıkkent Kamyoncular Sitesi'nde bulunan bir garajda bir işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Bu adrese yapılan baskında toprak altına gizlenmiş durumda metal akaryakıt tankı bulundu. İş makinesiyle toprak altından çıkarılan tankın içinde 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yakalanan 52 yaşındaki A.B., ifadesinin alınması ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





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