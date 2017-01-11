Bornova'da kara karşı mücadele sürüyor

Bornova Belediyesi, kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanmalara karşı önlem almak için tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

11 ekip, başta ilçenin yüksek kesimlerindeki mahalleler olmak üzere buzlanma riski olan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışıyor.



Bu arada yaya yollarında da vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için gerekli önlemler alınıyor. Belediye görevlileri vatandaşların sıklıkla kullandığı kaldırımlarda ve yaya yollarında buz kırma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Son yılların en soğuk ve yağışlı günlerini yaşadıklarını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2 gündür gerekli yolları açık tutmak için aralıksız görevdeyiz. Bazı bölgelerimizde 15 cm’ye yakın kar kalınlıkları oldu. Ulaşıma kapalı yolları en kısa sürede açtık. Tuzlama çalışmalarımız sürüyor. İzmirliler olarak kar yağışına alışık değiliz. Araç donanımlarımız da kar yağışına uygun değil. Karların erimesiyle de buzlanma söz konusu. Mecbur kalmadıkça özel araçların kullanılmaması uygun olur” dedi.







