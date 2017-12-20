Bornova'da kaza: 1 kişi öldü!

İzmir'de bir otomobil takla attı. Otomobilin içinde sıkışan sürücü ise hayatını kaybetti

İzmir Bornova'da bir kaza meydana geldi. Bugün saat 05.30 civarında meydana gelen kazada alınan bilgiye göre 51 yaşındaki Ersoy Turan, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde devrilen aracın içinde sürücü Turan ise sıkıştı.





Kazayı gören vatandaşlar durumun hemen sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine AKS110 ekipleri de sevk edildi. AKS ekipleri, Turan'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için bir süre çaba gösterdi. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde Turan'ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.



Turan'ın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.