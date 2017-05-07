Bornova'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada Suriye vatandaşı, 22 yaşındaki Muhammed Hamiş öldü, 2 kişi de yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Çamiçi Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. Bornova'dan Homeros Vadisi yönüne seyir halinde olan 27 yaşındaki Ahmet Özdamar yönetimindeki 35 TES 42 plakalı otomobil viraja hızlı girince kontrolden çıktı. Direksiyon kontrolünü yitiren Özdamar ve 2 arkadaşının bulunduğu otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin altında kalan Suriye uyruklu Muhammed Hamiş öldü. Sürücü Özdamar ve 27 yaşındaki Ahmet Uluğ yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Kazada yaşamını yitiren ve itfaiye ekipleri tarafından otomobilin altından cesedi çıkarılan Muhammed Hamiş, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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