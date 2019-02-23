Bornova'da kaza: 1 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bornova'da kaza: 1 ölü
23 Şubat 2019 Cumartesi 12:11

İzmir'den Manisa istikametine giden Yüksel Melih Bülbül'ün (24) kullandığı 35 VKU 31 plakalı motosiklet, Bornova Topçu Tugayı kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak dönen M.C'nin (22) kullandığı 35 ZIE 19 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil çarpmanın etkisiyle refüje savrulurken, motosiklet alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kazada ağır yaralanan Yüksel Melih Bülbül, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 

Motosiklet sürücüsünün kaskı ve koruyucu elbisesinin olduğu görüldü. 

Otomobil sürücüsü M.C. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bornova #otomobil #motosiklet #kaza #35 ZIE 19
Önceki Haber
Bedri Serter: İzmir'i görmeyeni İzmirli de görmeyecek
Sonraki Haber
Hamza Dağ: CHP'li belediyeler bizden bir şey istemedi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.