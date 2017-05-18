Bornova'da kiraz buluşması

BORNOVA Belediyesi'nin 'Doğa ve Köy Turizmi'ni geliştirmek amacıyla ilkini 2014 yılında gerçekleştirdiği Kiraz Festivali'nin dördüncüsü 21 Mayıs Pazar günü Beşyol Köyü'nde yapılacak

Kırsal yerleşimleri ekonomik ve sosyal olarak kalkındırmak amacıyla başlatılan 'Doğa ve Köy Turizmi' projeleri arasında yer alan Kiraz Festivali, İzmirlileri ve Bornovalıları dördüncü kez Beşyol Köyü'nde buluşturacak. Kiraz Yetiştiriciği Teşvik Yarışması ile en iyi kirazları yetiştiren üreticilerin belirleneceği festivalde, Selda Kesgi, Nevin Korkmaz ve Ceyhun Şişmanoğlu konser verecek. Köy Meydanı'nda kirazların yanısıra doğal ürünlerin de yer aldığı çok sayıda stant açılacak.





ÜCRETSİZ SERVİSLER KALDIRILACAK





21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de başlayacak festivale katılmak isteyenler için saat 10.30'da Çamdibi Pazaryeri önü, Altındağ Atatürk Kültür Merkezi, Yeşilova Çimentaş Lisesi önü, Pınarbaşı Eski Şube Binası önü, Kavaklıdere Köyü Meydanı, Bornova Cumhuriyet Meydanı, Laka Köyü Meydanı, Eğridere Köyü Meydanı, Evka-3 Adil Demir Sitesi önü, Atatürk Mahallesi Muhtarlığı önünden ücretsiz servisler kaldırılacak.





BAŞKAN ATİLA'DAN İZMİRLİLİRE DAVET





Kiraz Festivali'nin geleneksel hale geldiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tüm İzmirlileri Beşyol Köyü'ndeki kiraz buluşmasına davet etti. Bornova'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Doğa ile içiçe güzel bir pazar günü geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Beşyol Köyümüze bekliyoruz" dedi.







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