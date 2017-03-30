Bornova'da kitap şenliği

Bornova Belediyesi, kütüphane haftası kapsamında, Büyükpark’ta 'İnsan her yerde okur' temasıyla kitap şenliği düzenledi. Bornovalılar Türkiye’nin tüm illerindeki ortak etkinlikle eş zamanlı olarak saat 12.30 ile 13.00 arasında kitap okudu

Bornova Belediyesi’nin 53. Kütüphane Haftası kapsamında Büyükpark’da düzenlediği kitap şenliği renkli görüntülere sahne oldu. İlçe Halk Kütüphanesi ve Özel Ege Lisesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte okul öncesi çocukları boyama kitaplarıyla eğlenceli vakit geçirirken, 7’den 70’e Bornovalılar kitap okuyarak örnek oldu. Etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila Göztepe’nin yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile birlikte katıldı. İzmirli Yazar Yunus Bekir Yurdakul da etkinlik kapsamında Kanatlı Sözler Bahçesi, Nasrettin Hoca ve Güle Güle isimli kitaplarını imzaladı. İlkokul çağındaki çocuklar Büyükpark’ta kendileri için hazırlanan masalarda, bir yandan kitaplarını okurken bir yandan da ikram edilen krakerleri yedi, meyve sularını yudumladı. Büyükler ise yeşil alanlarda kitaplarını okudu. Palyaçoların renk kattığı etkinlikte yüz boyama da yapıldı. Çocuklar dilek ağaçlarının dallarına düşüncelerini yazdıkları kağıtları astı. Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı’na üyelik başvurularının da kabul edildiği Kitap Şenliği’ne katılan çocuklar uçan balonların renklendirdiği alanda eğlenceli bir gün geçirdi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Kütüphane Haftası’nın insanlara kitap okumayı hatırlatması, çoçukları özendirmesi bakımından önemli olduğunu söyleyerek, "Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı ile Bornovalılara hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın buradan daha çok yararlanmasını istiyoruz. Bunu sağlamak için de çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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