Bornova'da metrekareye 60.3 kg yağış düştü

İki gün boyunca devam eden şiddetli yağışlarda meteoroji verilerine göre Bornova’da mevsim normalleri aşıldı ve metrekareye 60.3 kg yağış düştü

Buna rağmen İZSU’nun daha önce tamamladığı ızgara ve kanal yatırımları ve Bornova Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila bir süredir devam eden İZSU çalışmalarının Bornova için ne kadar önemli olduğunun bu yağışlarla test edildiğini belirterek, “Bu çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu gördük. Kış boyunca bu konuda teyakkuz halinde olacağız ve vatandaşımızın yanında yer alacağız” dedi.



Dün başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağış Bornova’da da etkisini gösterdi. Meteoroloji verilerine göre Bornova’da son 24 saat boyunca metrekareye 60.3 kg yağmur düştü. Zaman zaman etkisini arttıran ve sağanağa dönüşen yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Bornova Belediyesi ekipleri iki gün boyunca kesintisiz çalıştı.



Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde yapılan çalışmalarla bir yandan kanallar açık tutulurken, diğer yandan da talep eden vatandaşlara gerekli yardımlar yapıldı. Bütün bu çalışmalar sonunda Bornova’da şiddetli yağışa rağmen hayatı etkileyecek olumsuz bir durum meydana gelmesi önlendi.



Sistem test edildi



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bu kışın ilk şiddetli yağışını yaşadıklarını hatırlatarak, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin Bornovamızda bir süredir yürüttüğü kanal ve ızgara çalışmaları da test edilmiş oldu. Bu çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu gördük. Ekiplerimizin de çalışmalarıyla Bornovamızda şiddetli yağışa rağmen herhangi bir sorun yaşamadık. Kış boyunca bu konuda hazırlıklı olacağız ve vatandaşımızın yanında yer alacağız” dedi.

