Bornova'da molozlar randevu ile toplanıyor

Bornova Bizim Evimiz sloganı ile çalışmalar yapan Bornova Belediyesi temizlik ve hijyen konusunda taviz vermiyor

Rutin olarak gerçekleştirilen temizlik işlerini aralıksız sürdürüken, ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için de önlem alıyor. Randevulu ve konteynerli moloz toplama istemini başlatan Bornova Belediyesi, 100 çuvala kadar molozları vatandaşların evlerinin önünden ücreti karşılığında alıyor. Temizlik ve hijyenden taviz vermeyen Bornova Belediyesi moloz atıkları konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. Ev ya da işyerlerinde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan atıkların sokakları kirletmesini önlemek için vatandaşların işlerini kolaylaştıran önlemler alınıyor. Yapılan tadilatlar sonucunda ortaya çıkan moloz atıkları, çuvalların 30 kilogramı geçmemesi kaydıyla 100 çuvala kadar Bornova Belediyesi tarafından ücreti karşılığında alınıyor. Bu hizmeti yerine getirmek için farklı kapasitelerde 14 araç görev yapıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Randevulu moloz toplama sistemi ise şöyle işliyor. Evinde tadilat yapacak vatandaşlar önceden belediyeden randevu alarak, evlerinin önüne konteyner talep ediyor. Vatandaşlar tadilatta çıkan molozları çuvallayarak kapılarının önüne bırakılan konteynerın içine koyuyor. İşlerinin bitmesinin ardından da Bornova Belediyesi ekipleri vinçli sistemle konteynerı alıp moloz döküm alanlarına taşıyor. Bu sistem için vatandaşlar, Bornova Belediyesi'nin 0 232 999 29 29 numaralı santral numarasından dahili 2304'ü arayarak randevu alabilir.

Randevu sistemi ile yol kenarlarında ve kaldırımlarda molozların çirkin görüntüler oluşturmasını engellemek istediklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Daha temiz bir Bornova için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetleri daha da geliştirmek için randevulu ve konteynerli moloz toplama sistemini de devreye soktuk" dedi.