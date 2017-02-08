Bornova'da muhtarlar için internet eğitimi

Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türk Telekom ortaklığıyla gerçekleşen 'İnternetle Hayat Kolay' projesi Bornova'da başladı. Mahalle muhtarlarına ve ilçede faaliyet gösteren STK temsilcilerine eğitim verildi

Bornova Belediyesi, internet kullanımının hızla arttığı ülkemizde vatandaşların bilgisayar ve internet bilgilerini arttırmaya yönelik çalışmalar düzenliyor. Bu kapsamda Habitat Derneği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) ve Türk Telekom ortaklığıyla yürütülen 'İnternetle Hayat Kolay' projesi Bornova Kent Konseyi işbirliği ile uygulanmaya başladı.

Projede vatandaşların internet okuryazarlığı oranının arttırılması, kamu ve özel sektörün sunduğu e-hizmetler hakkında bilgi edinmesi ve yeni medya araçlarının bilinçli kullanımı konusunda farkındalık sağlaması konularında eğitim veriliyor. İnternetin güvenli kullanımı hakkında bilincin artmasını hedefleyen projenin Bornova'daki ilk eğitimleri muhtarlara ve Sivil Toplum Kuruluşları üyelerine verildi. Bir gün süren eğitimlere katılanlara sertifika da verildi.



Gönüllüler destek verdi



Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursu'nda geçekleşen eğitimleri Proje Koordinatörü Ulaş Tepe verirken Bornova Kent Konseyi'nden gelen gönüllüler de destek oldu. Bilgisayarı tanıyan muhtarlar ve STK üyeleri özellikle işlerinde en çok kullanacakları programlar ve internet hizmetleri hakkında bilgi edindi. Eğitimlere gönüllü olarak destek veren Bornova Kent Konseyi üyesi Gaye Tuğrulöz, 3 yıldır devam eden projeyi anlatarak Mart sonuna kadar farklı kesimlere eğitim verileceğini ifade etti.





