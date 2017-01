Bornova'da muhtarlıkların faturalarını belediye ödüyor

Bornova Belediyesi, muhtarlıkların ihtiyaçlarını karşılıyor

Yeni yapılan tek tip muhtarlık binalarının elektrik, su, telefon ve internet gibi temel ihtiyaçların yanında bakımlarını da yaparak eksiklerini gideriyor. Ayrıca düzenlenen kurs ve seminerlerle de eğitim desteği sağlıyor. Muhtarlık binalarının elektrik, su, internet ve telefon faturaları da her ay Bornova Belediyesince karşılanıyor. Bornovalı muhtarlar Başkan Olgun Atila'ya tüm destekler nedeniyle plaketle teşekkür etti.

Bornova Belediyesi, vatandaşa en yakın kamu birimi olan muhtarlıklara önemli destekler veriyor. İlçe sınırları içinde bulunan 45 mahalleye eşit hizmet götürmek ilkesi ile çalışan Bornova Belediyesi, vatandaşa verilen hizmet kalitesini de her geçen gün yükseltiyor. Muhtarlık binalarının elektrik, su, internet, telefon faturalarını her ay ödeyen Bornova Belediyesi, eksiklikleri de gideriyor. Ayrıca muhtarların kağıt, kalem ve toner gibi kırtasiye malzeme ihtiyaçları da karşılanıyor.



Muhtarlara eğitim desteği



Bornova Belediyesi, muhtarlara birçok konuda eğitim desteği de sağlıyor. Son olarak Bornova Belediyesi ve Sabancı Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Finansal Okuryazarlık Semineri ile muhtarlara tasarrufun önemi anlatıldı. Bilgilendirmek ve tasarrufa teşvik etmek amacıyla düzenlenen seminere Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı.

Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmeleri amacıyla muhtarların fiziki koşulları da iyileştirildi. Bu amaçla Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından tasarlanan yeni muhtarlık ofisleri 12 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 28 metrekarelik alan üzerine inşaa edildi. Önünde 16 metrekarelik terası bulunan modern ofislerde; küçük bir mutfak ve tuvalet de bulunuyor. Tasarımı ile dikkat çeken klimalı ofislerin, ilan panosu, dolap, masa ve sandalyeleri de muhtarların en iyi hizmeti veribilecekleri şekilde dizayn edildi.



Muhtarlardan Başkan Atila'ya teşekkür



Bornova Belediyesi'nin mahallelere yol, kültür merkezi ve park gibi bir çok konuda destek olduğunu dile getiren muhtarlar, kendilerine verilen destek için de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti. Ayrıca mahallelere yapılan faaliyet ve projelerin değerlendirildiği bir toplantıda muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Atila'ya hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi verildi. Plaketi, 45 mahallenin muhtarı adına Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Erkan Güler taktim etti.