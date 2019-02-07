Bornova'da 'öncelik yayaların' uygulaması

İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı proje kapsamında Bornova’da tanıtım yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde ve ilçelerde aynı anda başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesi İzmir’in Bornova ilçesinde hayata geçirildi. Bornova Kaymakamı Fatih Genel öncülüğünde yapılan tanıtıma, Ege Üniversitesi’nden akademisyenler ve öğrenciler, ilçe protokolü, kolluk görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Söz konusu uygulama ile 2019 yılı, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi.

Projenin amacı ile ilgili bilgi veren Bornova Kaymakamı Fatih Genel, “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” uygulaması İçişleri Bakanlığımızın ülkemiz genelinde yürüttüğü bir proje. Avrupa’yı hepimiz görmüşüzdür, orada yayaların önceliği var. Bunu görüyor, ‘Niye bizde böyle olmuyor’ diye hevesleniyorduk. Sağ olsun İçişleri Bakanlığımız bu duruma el koydu. Proje ile sürücüler, görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlemiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayacak. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan araçlar durarak, yayalara ilk geçiş hakkını verecek. İzmir Türkiye’nin en medeni şehirlerinden birisidir. Bornova da İzmir’in en nezih ilçesi. Dolayısıyla uygulamanın Bornova’da başarılı olacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum” dedi.

"Yaya Öncelikli Trafik" için hazırlanan afiş ve pankartlar Bornova’nın değişik noktaları ile kamu kurum ve kuruluşlarına asıldı. Etkinliğin yapıldığı yaya geçidinde görevli kolluk personeli tarafından hazırlanan el broşürleri sürücü ve yayalara dağıtıldı.