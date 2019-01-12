Bornova'da otomobil şarampole uçtu: 3 ölü

İzmir'in Bornova ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Bornova'da otomobil şarampole uçtu: 3 ölü
12 Ocak 2019 Cumartesi 14:47

Kaza, dün akşam saatlerinde Sabuncubeli mevkiindeki köy yolunda meydana geldi. Emekli olan Abdurrahman Karadağ (76), bağ evinden dönerken yönetimindeki 35 AC 6030 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Otomobil, anayola çıkmaya kısa bir mesafe kala şarampole devrildi. Yaklaşık iki saat sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü kazayı fark edip, AKS, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbarı üzerine gelen AKS ekiplerinin çalışmasıyla, kaza yapan otomobildeki sürücü Karadağ, eşi Fadile Karadağ (70) ve baldızı Zehra Atay (53) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Fadile Karadağ ve Zehra Atay'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Karadağ'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Karadağ da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Etiketler; #izmir #bornova #kaza #şarampol
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