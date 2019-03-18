Bornova'da, parkta baldızını öldürüp intihar etti

Bornova'da Mehmet Güneş (40), baldızı Fatma Yıldız'ı (37) tabanca ile vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Bornova'da, parkta baldızını öldürüp intihar etti
18 Mart 2019 Pazartesi 10:05

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Özdar Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Yıldız çocuk parkında otururken, bu sırada yanına gelen eniştesi Mehmet Güneş geldi. Güneş, tabancasını çıkarıp Yıldız'a peş peşe ateşledi. Yıldız, vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, bu kez Mehmet Güneş, tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Silah sesleri üzerine parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güneş ve Yıldız, gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan enişte ve baldızı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı.

Yıldız ve Güneş'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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