Bornova'da ruhsatlar esnafın ayağına gitti

Bornova Belediyesi yurttaşların işini daha da kolaylaştırmak için hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor

Belediyeye ruhsat için başvuru yapan esnafın, onaylanmış ruhsatları Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından işyeri sahiplerine adreste teslim ediliyor. Ruhsatı teslim eden ekipler Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın selamlarını da iletiyor. Bu hizmette 2016 yılı içinde bin 1.054 esnafa ruhsat teslim edildi.



İlçede yaşam standartlarını yükseltmek için proje ve hizmetler üreten Bornova Belediyesi, esnafa yönelik çalışmaları ile de dikkat çekiyor. Vatandaşın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturma ilkesi doğrultusunda ruhsat konusunda da önemli bir adım atıldı.



Bir yılda 1054 ruhsat dağıtıldı



İşyeri için belediyeye müracat eden esnafın tüm eksiklikleri tamamlanıp ruhsatı onaylandıktan sonra çıkan işyeri ruhsatları vatandaşların ayağına kadar götürülüyor. Böylece esnafın hem vakit hem de kazanç kaybının önüne geçiliyor. Ruhsat çalışmalarında 2016 yılında ilçe sınırları için bulunan işyerlerine 707’si sıhhi, 354’ü de GSM(Gayri Sihhi Müessese) olan bin 54 rauhsat dağıtıldı. Ruhsatları iş yeri sahiplarine teslim eden Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, Başkan Olgun Atila’nın hayırlı kazançlar dileklerini de esnafa iletti.



Uygulamayı memnuniyetle karşılayan esnaf Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve ekibine teşekkür ederek, “Başvurularımız ve işlerimiz hem çok hızlı hem de en iyi şekilde hallediliyor. Ruhsatlarımızın dükkanlarımıza getirilip teslim edilmesi de çok iyi ve taktirle karşıladığımız bir uygulama. İşyerlerimizin başından ayrılmak zorunda kalmıyoruz” dedi.



Her birimde hizmet kalitesini her geçen gün daha da arttırmayı ilke edindiklerini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila,” Biz vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için hizmet veriyoruz. Bornovamızı hep birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen isteklere göre proje ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Esnafımızın işini kolaylaştırmak bizi çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın işini kolaylaştırma anlamındaki çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

