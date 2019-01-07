Bornova'da sağlık protokolü

Bornova Belediyesi, Altındağ'da belediyeye ait olan Halkın Üniversitesi Toplum Kalkınma Merkezi'nin bir bölümünü Aile Sağlığı Merkezi olarak Bornova Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verdi.

Altındağ Halkın Üniversitesi Toplum Kalkınma Merkezi'nin zemin katı ve bodrum katındaki toplantı salonu, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Bornova Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Protokole, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur imza attı. Tahsis, 5 yıllığına ve bedelsiz olarak gerçekleştirildi.

Yer bulmakta zorlanıyorduk

Tahsisle ilgili imza töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, İzmir'de yaklaşık 1300 aile hekimi ile hizmet verdiklerini vurguluyarak, "Aile hekimlerimizin en uç noktalara ulaşması, vatandaşa yakın olması noktasında belediyelerimizin yer tahsis etmesi bizleri çok mutlu ediyor. Biz Altındağ'da ruhsatlı mekan bulmakta zorlanmıştık. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımıza bu imkanı sağladığınız için Başkan Olgun Atila'ya ve Bornova Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir hizmet. İşbirliğimizin devam etmesini diliyorum" dedi.

Bu destek halkımızın sağlığı için

Bornova Belediye Olgun Atila ise halkın yararına olan her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, "Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Süreç çok hızlı gelişti ve bugüne geldik. 2019'un ilk önemli protokolünü gerçekleştirdik. Bu merkez, Altındağlı hemşehrilerimizi hayırlı olsun. İnşallah vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmetler veririz. Umarım bundan sonra da Bornovamız, İzmirimiz ve Ülkemizin yararı için kararlara yine birlikte imza atarız." diye konuştu. Bornova Kaymakamı Fatih Genel de, halkın yararına verilen destek için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.