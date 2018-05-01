Bornova'da sendikasız işçi kalmadı

Bornova Belediyesi, daha önce kadroları 20 farklı alt yüklenici firmada bulunan 1432 işçiyi tek çatı altında topladı. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Bornova Belediyesi'nde sendikasız işçi kalmadı

Bornova Belediyesi'nde, Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin tamamı sendika üyesi oldu. Yeni kurulan Bornova Belediyesi Personel A.Ş. bünyesine alınan 1432 işçi geçiş aşamasında hiçbir hak kaybına uğramadı. Daha önce 20 farklı taşeron firmada çalışan işçiler, bundan sonra tek çatı altında ve sendikal haklarını alarak çalışacaklar. İşçiler görev yaptıkları birimlere göre DİSK'e bağlı Genel İş, Sosyal İş, Güvenlik İş ve Türk İş'e bağlı Belediye İş sendikalarına üye oldular.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Görevimiz ne olursa olsun hepimiz yol arkadaşıyız. İyiye, doğruya, güzele ve adaletli olana ulaşmak için çıktığımız bu yolda hedeflerimize işçi arkadaşlarımızla birlikte ve uyum içinde hareket ederek ulaşabiliriz. Sevgiyle, aşkla, emekle gelen alın teri bizim en önemli kazancımızdır" dedi.

İşçilerimiz bizim için çok önemli

Geçiş sürecinde çalışanların ve hizmet akışının etkilenmemesi için titiz bir çalışma yürüttüklerini de hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Bizim temel hedefimiz Bornovalıların yaşam standartlarını yükseltmek ve bunun için de en iyi hizmeti vermek. Bu hedefe ulaşmak için elbette hizmet üreten çalışanlarımızın koşullarının imkanlar ölçüsünde en iyi şekilde olması gerekir. İşçilerimiz bizim için çok önemli. Bu doğrultuda taşeron şirketlerdeki çalışanlarımızı yeni kurduğumuz Bornova Belediyesi Personel A.Ş. bünyesine alırken, sendikal haklarına da eksiksiz bir şekilde kavuşmaları bizim için en büyük mutluluk oldu" dedi.