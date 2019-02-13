Bornova'da Şubat kardeşliği

Bornova'da Şubat ayında doğan Çocuk Kulübü üyelerinin doğum günü hep birlikte kutlandı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen doğum günü partisinde gönüllerince eğlenen minikler doğum günü pastasını da hep beraber kesti.

İpek Şentürk - Bornova Belediyesi'nin 2017 yılında hayata geçirdiği Çocuk Kulübü, her ay düzenlediği toplu doğum günü kutlamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Şubat ayında doğan çocukları onlara özel olarak düzenlenen partide buluşturdu. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada 123 çocuk aileleri ve yakınlarıyla birlikte doğum günü kutlamanın heyecanını yaşadı.

Öyküler okundu

Bornovalı çocukların spordan sanata kadar farklı tarzlarda düzenlenen aktivitelerle eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmeleri için kurulan Kulübün düzenlediği etkinlikte çocuklar eğlenceye doydu. Bu özel günde ilk olarak öykü atölyesi gerçekleşti. Okunan hikayeleri dinleyen minikler, kimi zamanda mikrofonu alarak hikâyeleri kendileri okudu. Balonların şişirildiği ve çalan müziklerle de bol bol dans edilen eğlencede çocuklar doğum günü pastasını da hep birlikte kesmenin mutluluğunu yaşadı. Doğum günü partisine katılan çocuklara Bornova Belediyesi tarafından ev şeklinde tasarlanılan kumbaralar hediye edildi.